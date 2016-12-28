《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月28日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
*工商时报：
--2016台股封关前量能极速冷冻，昨日的337亿台币、前一日的323亿，连两日不足350亿，为2009年1月20日后首见，台股已快要窒息，股王大立光更出现76张低量，刷新13年7个月新低。
--中央银行公布11月存款不足退票金额略有改善，但合计1-11月退票金额已991.78亿台币，除非12月退票情况大大改善，使退票金额未达9亿，否则今年全年退票金额将突破千亿台币，创八年来新高。
*经济日报：
--彰化银行 明年6月改选，财政部高层表示，维护公股权益是公股管理者的责任，若是公股明年无法继续保卫彰银经营权，就是公股管理者失职，言下之意明年公股将继续争取彰银经营权。
--行政院长林全宣示，明年将是建设年，政府将扩大基础建设等公共投资，提振经济，并透过电业法、公司法等修法，改变投资环境，创造商业机会，带动更多民间投资。
--台北市将降豪宅税、房屋税又打折，建商看好市场回温，明年豪宅加码推案，目标族群锁定企业家第二代与回流台商。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。