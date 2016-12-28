《香港报摘》--信报12月28日

**头版头条**

--中国外滙交易中心数据显示，截至本周一（26日）的12月份，上海市场的在岸人民币（CNY）每日平均交易金额达340亿美元，为2014年4月以来最高水平。有经济分析师指出，日均成交额高企反映内地资金加速外流， 在预期人民币持续贬值下，料内地资金流走压力短期内难以消除。

**其他**

--新创建 行政总裁曾荫培表示，目前已付运76架飞机，连同明年初付运的14架，合共90架飞机，将相当于40亿美元的资产。他期望，飞机规模达100架后，再制订新发展策略，可能会直接向两大飞机制造商订购飞机。

--现代传播 主席邵忠表示，退任行政总裁只是希望专注制订未来发展新策略，并预告明年将大力开拓展览业务。（完）

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