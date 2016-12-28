《香港报摘》--信报12月28日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
**头版头条**
--中国外滙交易中心数据显示，截至本周一（26日）的12月份，上海市场的在岸人民币（CNY）每日平均交易金额达340亿美元，为2014年4月以来最高水平。有经济分析师指出，日均成交额高企反映内地资金加速外流， 在预期人民币持续贬值下，料内地资金流走压力短期内难以消除。
**其他**
--新创建 行政总裁曾荫培表示，目前已付运76架飞机，连同明年初付运的14架，合共90架飞机，将相当于40亿美元的资产。他期望，飞机规模达100架后，再制订新发展策略，可能会直接向两大飞机制造商订购飞机。
--现代传播 主席邵忠表示，退任行政总裁只是希望专注制订未来发展新策略，并预告明年将大力开拓展览业务。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。