中国金融：浙商财险对侨兴两期私募债开展预赔，同时启动追偿程序

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透上海12月28日 - 中国浙商财产保险股份有限公司周二稍晚公告，公司将对侨兴电信、侨兴电讯2014私募债第一、二期保证保险的被保险人开展预赔工作，自今日(28日)开始支付预付赔款，同时启动追偿程序。
日前在蚂蚁金服招财宝平台上出售理财产品所涉的侨兴电讯和侨兴电信两批私募债，无法按期还款，到期日分别为12月15日和16日，这两款债券由浙商财险提供本金及收益的到期兑付货币债务履约保证保险。
不过周一晚间，广东金融高新区股权交易中心又公告称，截止当日17时，12月22日（上周四）到期的“惠州侨兴工业有限公司2014年私募债券”兑付资金尚未到账，已构成实质违约。
浙商财产保险股份有限公司注册地为杭州，注册资本15亿元人民币。截至今年三季度末，该公司净资产为12.8亿元，偿付能力充足率为266.24%。(完)
参看详情，可点选浙商财险公司网站 www.zsins.com/gsxw/1002.jhtml (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。