福能期货：中国期指主力离场意愿升温

以下内容节选自12月28日的《期货日报》：

周二沪指全天弱势窄幅振荡，跌0.25%报3114.66点，成交量继续缩量。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.18%、-0.34%和-0.09%，对应期指主力合约涨跌幅分别为0.06%、-0.18%和0.09%。期现价差方面，期现价差小幅收窄，贴水幅度分别为25.99点、11.96点、72.86点。

综合分析，三大期指总持仓和总成交均减少，表明市场观望情绪升温。从主力净持仓来看，三大期指主力多空持仓均出现不同程度下滑，且空头减仓力度高于多头，后市期指大幅下跌可能性不大，但由于市场交投情绪降温，预计期指短期仍陷振荡。(完)

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