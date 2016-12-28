福能期货：中国期指主力离场意愿升温

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
以下内容节选自12月28日的《期货日报》：
周二沪指全天弱势窄幅振荡，跌0.25%报3114.66点，成交量继续缩量。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.18%、-0.34%和-0.09%，对应期指主力合约涨跌幅分别为0.06%、-0.18%和0.09%。期现价差方面，期现价差小幅收窄，贴水幅度分别为25.99点、11.96点、72.86点。
综合分析，三大期指总持仓和总成交均减少，表明市场观望情绪升温。从主力净持仓来看，三大期指主力多空持仓均出现不同程度下滑，且空头减仓力度高于多头，后市期指大幅下跌可能性不大，但由于市场交投情绪降温，预计期指短期仍陷振荡。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。