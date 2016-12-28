国泰君安期货：贴水过大限制沪钢下行

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
以下内容节选自12月28日的《期货日报》：
最近，上海螺纹钢主力1705合约连续下跌，本周一收于2922元/吨，较上周一收盘价3280元/吨下跌358元/吨。需求淡季、宏观面偏空及中频炉检查炒作告一段落等因素共振，引发螺纹钢价格大幅下行。但经过快速下跌，目前期货贴水过大，短期或有反弹需求。
由于季节性淡季因素、北方雾霾导致工地停工，短期钢材需求大幅萎缩，成交下滑明显。同时，中频炉检查炒作也告一段落，宏观面偏空因素较多。上述因素共振引发螺纹钢价格大幅下行，但目前期货贴水过大，短期或有反弹需求。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
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