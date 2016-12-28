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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 08:57 BJT

《全球汇市》美元兑日圆守住涨幅，受到美国经济数据利好的支撑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0464  1.0455  +0.09  -3.65  1.0860
    美元/日圆            117.44  117.39  +0.04  -2.38  120.30
    欧元/日圆         122.89  122.78  +0.09  -5.81  130.47
    美元/瑞郎            1.0275  1.0273  +0.02  +2.57  1.0018
    英镑/美元            1.2276  1.2270  +0.05 -16.71  1.4738
    美元/加元            1.3575  1.3573  +0.01  -1.91  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9560  6.9569  -0.01  +5.91  6.5680
    澳元/美元            0.7197  0.7180  +0.24  -1.07  0.7275
    新西兰元/美元        0.6901  0.6888  +0.19  +1.11  0.6825
    澳元/日圆         84.530  84.350  +0.21  -3.53  87.620
    新西兰元/日圆     81.040  80.910  +0.16  -1.15  81.980
    英镑/日圆         144.19  144.08  +0.08 -18.64  177.22
    澳元/新西兰元     1.0424  1.0424  +0.00  -2.25  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 李婷仪/王颖/张涛/龚芳/徐文焰)
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