《全球汇市》美元兑日圆守住涨幅，受到美国经济数据利好的支撑

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0464 1.0455 +0.09 -3.65 1.0860 美元/日圆 117.44 117.39 +0.04 -2.38 120.30 欧元/日圆 122.89 122.78 +0.09 -5.81 130.47 美元/瑞郎 1.0275 1.0273 +0.02 +2.57 1.0018 英镑/美元 1.2276 1.2270 +0.05 -16.71 1.4738 美元/加元 1.3575 1.3573 +0.01 -1.91 1.3839 美元/离岸人民币 6.9560 6.9569 -0.01 +5.91 6.5680 澳元/美元 0.7197 0.7180 +0.24 -1.07 0.7275 新西兰元/美元 0.6901 0.6888 +0.19 +1.11 0.6825 澳元/日圆 84.530 84.350 +0.21 -3.53 87.620 新西兰元/日圆 81.040 80.910 +0.16 -1.15 81.980 英镑/日圆 144.19 144.08 +0.08 -18.64 177.22 澳元/新西兰元 1.0424 1.0424 +0.00 -2.25 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李婷仪/王颖/张涛/龚芳/徐文焰)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。