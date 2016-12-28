中原期货：大连豆粕期货仍有回落空间

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
以下内容节选自12月28日的《期货日报》：
最近，南美降雨缓解了部分地区的干旱局面，大豆长势较好，供应前景乐观，给国内豆粕市场带来压力。国内豆粕现货市场前期成交火爆，企业积极备货，随着豆粕价格下跌，下游成交量明显缩水，豆粕供应紧张局面将逐步得到缓解，价格仍有向下空间。
由于进口大豆阶段性的到港延迟和下游备货的增加，11月国内豆粕市场处于紧缺状态，油厂豆粕一车难求，限量提货，部分油厂库存基本消化殆尽。国内饲料消费进入旺季，进一步加重了市场缺货的氛围。豆粕现货价格持续上涨，大幅升水期货，下游企业和贸易商也纷纷抢购，豆粕未执行合同大幅飙升，截至12月23日同比增幅达到76.87%。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
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