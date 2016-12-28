期货日报：中国焦煤市场库存开始累积，春节前价格跌幅有限

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
以下内容节选自12月28日的《期货日报》：
前期，焦煤产能收缩，价格持续上涨，而近期，由于现货供应增加，焦煤价格随之回落。截至12月27日收盘，焦煤主力1705合约收报于1177元/吨，较年内高点1558元/吨回落24.45%。中信建投期货工业品负责人张贵川认为，宏观面及终端均存在走弱风险，加之供应能够得到保障，库存已经开始累积，焦煤价格将承压回落。
据了解，今年上半年供给侧改革的发力令焦煤供应收缩，而下半年放开先进产能令焦煤供应逐步恢复。国家统计局的数据显示，今年前10个月，国内生产炼焦煤3.56亿吨。其中，10月单月生产3750万吨，呈现继续回升态势。与此同时，10月进口炼焦煤515.9万吨。产量增加，进口量增加，而出口量减少，10月炼焦煤供应缺口收窄至462万吨，较9月下降82万吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
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