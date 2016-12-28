期货日报：中国焦煤市场库存开始累积，春节前价格跌幅有限

前期，焦煤产能收缩，价格持续上涨，而近期，由于现货供应增加，焦煤价格随之回落。截至12月27日收盘，焦煤主力1705合约收报于1177元/吨，较年内高点1558元/吨回落24.45%。中信建投期货工业品负责人张贵川认为，宏观面及终端均存在走弱风险，加之供应能够得到保障，库存已经开始累积，焦煤价格将承压回落。

据了解，今年上半年供给侧改革的发力令焦煤供应收缩，而下半年放开先进产能令焦煤供应逐步恢复。国家统计局的数据显示，今年前10个月，国内生产炼焦煤3.56亿吨。其中，10月单月生产3750万吨，呈现继续回升态势。与此同时，10月进口炼焦煤515.9万吨。产量增加，进口量增加，而出口量减少，10月炼焦煤供应缺口收窄至462万吨，较9月下降82万吨。(完)