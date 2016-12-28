华泰期货：沪胶回调暂未到位，还将弱势运行一段时间

目前，沪胶走势疲弱，主力合约在18800元/吨一线出现破位。在下游企业放假停工的影响下，沪胶还将弱势运行一段时间。不过，明年一季度供需预期良好，在充分回调后，沪胶将开启反弹行情。

目前，沪胶走势疲弱，主力合约在18800元/吨一线出现破位。结合基本面分析，回调尚未到位，后期弱势运行的时间可能会拉长。不过，基于明年一季度良好的供需展望，待回调充分，沪胶将继续攀升。建议投资者短线操作逢反弹抛空，此次调整第一目标看至17000元/吨，第二目标看至16000元/吨，长线投资者则可继续等待调整后的进场买入机会。(完)