华泰期货：沪胶回调暂未到位，还将弱势运行一段时间

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
以下内容节选自12月28日的《期货日报》：
目前，沪胶走势疲弱，主力合约在18800元/吨一线出现破位。在下游企业放假停工的影响下，沪胶还将弱势运行一段时间。不过，明年一季度供需预期良好，在充分回调后，沪胶将开启反弹行情。
目前，沪胶走势疲弱，主力合约在18800元/吨一线出现破位。结合基本面分析，回调尚未到位，后期弱势运行的时间可能会拉长。不过，基于明年一季度良好的供需展望，待回调充分，沪胶将继续攀升。建议投资者短线操作逢反弹抛空，此次调整第一目标看至17000元/吨，第二目标看至16000元/吨，长线投资者则可继续等待调整后的进场买入机会。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
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