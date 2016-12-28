国际油市：油价小涨，市场观望OPEC与非OPEC产油国新年减产情况

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
新年假期将至，本周交投料仍淡静。
石油输出国组织(OPEC)和几家非OPEC产油国的减产协议即将在1月1日正式开始实施，市场对此采取观望策略。
OPEC和非OPEC产油国料将减产近180万桶/日，其中沙特阿拉伯同意承担很大一部分减产份额。
委内瑞拉表示，新的一年将减少9.5万桶/日，显示全球主要产油国或将信守协议。
俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom Neft) 表示，其计划明年增产4.5-5%，少于俄罗斯加入全球减产协议前本打算增加的幅度。(完)
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(编译 陈宗琦/戴素萍 审校 张荻/郑茵)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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