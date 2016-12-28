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货币新闻 | 2016年 12月 28日 星期三 09:05 BJT

国际油市：油价小涨，市场观望OPEC与非OPEC产油国新年减产情况

新年假期将至，本周交投料仍淡静。

石油输出国组织(OPEC)和几家非OPEC产油国的减产协议即将在1月1日正式开始实施，市场对此采取观望策略。

OPEC和非OPEC产油国料将减产近180万桶/日，其中沙特阿拉伯同意承担很大一部分减产份额。

委内瑞拉表示，新的一年将减少9.5万桶/日，显示全球主要产油国或将信守协议。

俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom Neft) 表示，其计划明年增产4.5-5%，少于俄罗斯加入全球减产协议前本打算增加的幅度。(完)

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(编译 陈宗琦/戴素萍 审校 张荻/郑茵)
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