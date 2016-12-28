《香港报摘》--其他报纸重要消息12月28日

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
**明报**
--根据英国《金融时报》及《爱尔兰时报》的报导指出，汇控 主席范智廉将于明年退任，或可能会破格任命首位女主席，以致力改善管理层性别不平衡的情况。
**苹果日报**
--辉山乳业 大股东杨凯披露去年开始质押股份，换取24亿港元贷款。杨凯持有公司74.06%股份，现时向平安银行 质押当中25.48%，取得的款项疑作回归A股资金。
--新地 公布，旗下12个商场在圣诞假期间总人流按年升12%至500万人次，营业额1.3亿港元，较去年同期升一成。
**星岛日报**
--市场消息指，亚洲最大廉航集团亚洲航空（Air Asia）已拟定上市时间表，抢闸于第三季在香港作第二上市。消息又指，泰国一家廉航公司，及哈萨克斯坦国有航空公司阿斯塔纳航空（Air Astana），亦有意来港上市，前者相信最快明年首季递交上市申请，后者则已初步接触中资投行安排上市事宜。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。