《香港报摘》--其他报纸重要消息12月28日

**明报**

--根据英国《金融时报》及《爱尔兰时报》的报导指出，汇控 主席范智廉将于明年退任，或可能会破格任命首位女主席，以致力改善管理层性别不平衡的情况。

**苹果日报**

--辉山乳业 大股东杨凯披露去年开始质押股份，换取24亿港元贷款。杨凯持有公司74.06%股份，现时向平安银行 质押当中25.48%，取得的款项疑作回归A股资金。

--新地 公布，旗下12个商场在圣诞假期间总人流按年升12%至500万人次，营业额1.3亿港元，较去年同期升一成。

**星岛日报**

--市场消息指，亚洲最大廉航集团亚洲航空（Air Asia）已拟定上市时间表，抢闸于第三季在香港作第二上市。消息又指，泰国一家廉航公司，及哈萨克斯坦国有航空公司阿斯塔纳航空（Air Astana），亦有意来港上市，前者相信最快明年首季递交上市申请，后者则已初步接触中资投行安排上市事宜。（完）

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