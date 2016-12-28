《汇市简讯》欧元兑美元缓步上涨

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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* 欧元兑美元缓步上涨，昨日在亚洲早盘淡静的交易中曾触及1.0432低点
* 昨日的趋势不是那么的明确，但隔夜上涨
* 亚洲时段从1.0455涨至1.0465，超越纽约高点1.0463
* 从大局看，变动非常小
* 小幅反弹受空头回补提振，并非具有方向性的变动
* 1.0500前方仍见大量卖单，1.0400前方挂有买单 (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。