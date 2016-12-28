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市场报道 | 2016年 12月 28日 星期三 09:01 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元缓步上涨

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* 欧元兑美元缓步上涨，昨日在亚洲早盘淡静的交易中曾触及1.0432低点

* 昨日的趋势不是那么的明确，但隔夜上涨

* 亚洲时段从1.0455涨至1.0465，超越纽约高点1.0463

* 从大局看，变动非常小

* 小幅反弹受空头回补提振，并非具有方向性的变动

* 1.0500前方仍见大量卖单，1.0400前方挂有买单 (完)

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