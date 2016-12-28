中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至95.04

路透上海12月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周三较上日微跌0.04%至95.04；SDR篮子指数微跌至95.64，BIS篮子指数微升至96. 44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.85%，SDR篮子指数跌3.24%，BIS指数跌5.18% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.9495 -33 欧元 7.271 -93 日圆 5.9179 86 港元 0.8956 -4.8 英镑 8.5317 -9 澳元 4.9961 -77 新西兰元 4.7934 -96 新加坡元 4.7962 28 瑞郎 6.7642 22 加元 5.121 163 林吉特 0.6434 3.3 卢布 8.7423 -338 泰铢 5.178 31 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报96.04，较上日微升0.01%；RXY全球在岸人民币指数 报95.92，与上日持 平；RXY参考离岸人民币指数 报95.74，与上日持平；RXY参考在岸人民币指数<.RXY RY>报95.62，微跌0.01%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)