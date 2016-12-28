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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 09:23 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至95.04

路透上海12月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周三较上日微跌0.04%至95.04；SDR篮子指数微跌至95.64，BIS篮子指数微升至96.
44。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.85%，SDR篮子指数跌3.24%，BIS指数跌5.18%
。
 CFETS篮子货币          今日中间价  CFETS篮子货币较上日升贬点
                                    数
 人民币                     6.9495                        -33
 欧元                        7.271                        -93
 日圆                       5.9179                         86
 港元                       0.8956                       -4.8
 英镑                       8.5317                         -9
 澳元                       4.9961                        -77
 新西兰元                   4.7934                        -96
 新加坡元                   4.7962                         28
 瑞郎                       6.7642                         22
 加元                        5.121                        163
 林吉特                     0.6434                        3.3
 卢布                       8.7423                       -338
 泰铢                        5.178                         31
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报96.04，较上日微升0.01%；RXY全球在岸人民币指数 报95.92，与上日持
平；RXY参考离岸人民币指数 报95.74，与上日持平；RXY参考在岸人民币指数<.RXY
RY>报95.62，微跌0.01%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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