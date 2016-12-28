全球金市：金价守住升幅，美元持稳

美元指数 持平于103。

美国12月消费者信心攀升至逾15年高位，因在特朗普11月当选总统以来，美国民众看到，企业状况进一步增强，股价上涨，就业市场进一步改善。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周二其黄金持仓量下降0.14%至823.36吨，周五为824.54吨。

日本经济产业省周三公布的数据显示，11月工业生产实现增长，制造商预计未来几个月提升产量。这支持央行认为全球需求增强将推动经济稳步复苏的看法。

数据巩固了市场的一个主流观点，即未来几个月日本央行不会扩大货币刺激。近期的出口反弹正在支撑经济增长。

主要受基数较低、生产销售增长加快和价格上涨推动，中国11月规模以上工业企业利润增速加快，当月同比增速创年内次高点，显示企业效益向好态势逐步稳固，不过仍面临不利因素。 (完)

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