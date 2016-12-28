港报财经评论：年结倒数，沽压未休--信报12月28日

年结倒数，沽压未休/ 陆文

经过圣诞节长假期后外围无大起伏，内地＂萝卜章＂引发的债市危机，由国海证券承担风险及亏损后大致平息。

不过，事件令中央监管机构在面对外围动荡及内地金融结构存在漏洞下，更要加强监管以求达致维稳目标。未来一段日子，中港股市势将缺乏具刺激性新措施出台，本周只有个别粉饰窗橱活动。

上证徘徊在3100点水平，恒指在21000/21400点这支持区备受考验，主因个别重磅股升跌引发的衍生工具波动，中资企业作为提供恒指七成以上盈利贡献的单位，加上人民币预期明年持续受压，下月还是持盈保泰为妙。

要留意未来一个月内地资金需求进入高峰期，不但对中港股市造成影响，而同业拆息紧张更会令本地加息机会增加，才是港股另一低位所在。

全球金融市场当然包括港股正踏入2016年余下3个交易天的倒数，假期气氛极其浓烈下，一切还是抱着平常心告别这个充满黑天鹅的年头。不过，展望2017年，正如早前强调全球主要国家领袖处于大执位，其产生的不明朗性势将接踵而来。

2008年金融风暴导致各国纷纷推行量化宽松的货币政策，以图争取时间复苏本土的经济，但量宽效果似走到尾声，反之其后遗症不断浮现，促使各国民众求变呼声不绝。

英国脱欧公投反映国民对移民政策的抗拒，美国特朗普爆冷胜出总统选举，以其大胆出位言论带出美国人求变的强烈诉求心底话；而近月其提请委任的内阁成员鹰味意浓，甚至予人全方位在经济军事外交上均属鹰派，单是其委任对华鹰派经济学家纳瓦罗（Peter Navarro）为白宫国家贸易委员会主任，便可知一二。

再加上获提名出任商贸部部长的罗斯，已引发贸易主义抬头及针对中国的长期贸赤风险升温。其他委任军方要职亦肯定符合笔者早前强调中美俄开展军事角力，为各地军工商企提供大量生意的预期。

而无论是亚太地区、中东、东欧，以至南美的地缘风险升温可能性极大，着着反映全球政经进入一个较今年更大的不确定性年头。

当然笔者肯定无水晶球预测未来世界，只能建议在投资市场面对不明朗性增加下，除了有疑难便多持现金及流动性较大的资产，多利用每次因负面变数的大调整来作收集，利用每次黑天鹅消散带来的亢奋作好消息出货，这逆向思维在维持入市二、三成资本的策略部署，有助提升明年整体回报。

其实全年总有两、三次赢面大及有值博率的投资时机才作全面出击，目前投资市场在一片摸着石头过河的心态下，不妨在今年余下3个交易天，善用个别有粉饰窗橱的技术性反弹作减磅套现，确保入市资金在二、三成，作为日后可攻可守的购买力。

自特朗普当选至今，其引发的全球资金流变化大，由强美元、强美股以至债市起浪涛，均是市场一些＂聪明钱＂在评估特朗普时代来临可能产生的预期作相对部署。但对有市场智慧的人士，均理解往往事实与预期出现落差会颇大。

早前笔者估计在特朗普明年1月20日就职及约百天的蜜月期内，有利美股与美元相关的资产及投资工具，这情况会否实现还是要看稍后其委任的内阁成员能否顺利获两党确认，特别是特朗普在共和党代表中并非全面性的大众多数，对其日后可能推行的政经策略成败难料。

特朗普会否成为强势领袖或是跛脚政府目前言之尚早，对这个商人主政下的大国，其成败对其本土以至全球政经局势影响深远，加上美国在全球影响力无复当年勇，出现三分天下甚至地域互相制衡的机会更大，着着均会在未来一、两年为投资者带来新角度和新形势，这才是投资者寻找中长线投资商机困难所在。

回顾2008年、1998年以至过去10年周期，均在＂8＂字带来一次颇大变动，投资者多作持盈保泰自求多福为佳。

一如早前提及，在过去一个多月表现较强势的个股与板块将成为短期资金流的受惠者，除了配合年结造好有较佳成绩，亦是基金大户视为资金避险的新目标，以内地维持去产能及内银推动的债转股政策下，资源股如钢铁与水泥类股份可看好，个别有重组整合的企业亦应有表现，其余环保、水务及军工类股份依然具一定值博率，而濠赌股与石油类板块是炒上落的理想对象；至于基建相关的器材股及中药股亦是未来一段日子候机收集对象。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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