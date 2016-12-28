港报财经评论：恒指明年19,000至25,000点上落--经济日报12月28日

恒指明年19,000至25,000点上落/ 林瑞芬

记得2015年尾作2016年港股展望时指出，乃大型上落市格局。回顾2016年港股走向如预计的发展，先跌后升，最终又返回年初水平。

又近年尾，例行公事又是对港股的展望，总括，危中有机！

港股作为国际大都会，资金自由出入，外围打个喷嚏，都会患感冒。每年的风险因素评估都是一大串，2016年就话有美国总统大选，英国公投脱欧事件等等，展望2017年，则主要为法国总统大选及德国总理大选为主。而特朗普正式于1月就任美国总统，为中、美关系掀开新一页，变数难料，尤其两国的贸易关系。国际民粹主义抬头，选情的结果虽出意外，但吸收之前美国、英国的选举结果，投资者对法国及德国的选果应有两手的准备，难以爆出黑天鹅，顶多是市场不可接受的选果。

目前对港股最致命敏感源是资金面，随着美国加息周期或重来，2017年市场预期美联储局会加息三次底下。若超出三次，必惹来市场另一波的走资回流美国潮。

当然，美国加息周期快慢，视乎经济增长的速度，特朗普刺激美国本土经济政策的可行性、有效性，还未能太快下定论。美股迭创新高下，投资者已赌一把投乐观看经济增速快升的票。不过，就不等于未来现实是这一回事。

有外电引述消息称，由于内地债务水准上升和对全球局势不确定的担忧，国家主席习近平近周在中央财经领导小组会议称，6.5%不必成为明年内地经济增速预期目标的底綫。投资者或对内地经济明年趋向抱悲观预期，然而，经过数年的经济发展启示，GDP目标水平远不及质量的含金量，纵有8%、10%的GDP增长率，但水份也多，不足构成投资者对企业盈利的增长信心。低一点的目标预期也可接受，如果改革能有效改善产能过剩问题，经济转型有出路！

中国因素而言，A股今年表现，影响关键仍在国内本身，如年初因为断熔机制不善而重挫投资者信心，及后，幸及时修正。虽然人币仍在贬值路途上，但在国内经济回稳，煤炭去产能初见成效，以及国际商品价格的回升带动温和通胀情况下，企业利润略有改善，从而推动上证反覆走高。今年国内债牛之势已呈拐点，加上，第四季以来，调控房市之手再伸。养老金又将开始入市，或有利将游资分流至股市。

当然，A股已没有暴涨模式，而采取从序渐进式攀升，因为内部本身的因素，监管趋严，证监会掌门人刘士余年初接任以来，全面从严监管资本市场，从险企投资到大资管投放都在管，令炒家有所顾忌，但同时寄望令投资者逐步A股恢复投资意慾。

2017年将是中共十九大召开，在2012年至2017年习近平致力政治的稳定环境建设之后，预期改革及经济转型的推进将自2017年更有效率，不容忽视后发的改革释放经济活力。

而为令换届顺利，争取改革及经济转型的成果显现，政治需求下，只要去杠杆力度可控，企业盈利在温和通胀阶段向好，展望2017年A股市场续有走稳之可能性。中国证监会副主席姜洋最新就表示，在振兴实体经济的过程中，资本市场能否发挥作用，稳定是重要前提和决定性因素。2017年，预料上证大致在中期支持2600至3600区间上落为主。

恒指上周五报21574，从月綫图所显示，2016年大形势上是修正2015年反覆下跌的好淡争持年，年内最低见18278，最高见24364。其实回顾自2007年股灾之后于2008年触大底后，恒指处于一浪高于一浪之运行浪中，2011年至2015年反弹浪快速地在2015年消化，2016年触波段的低点18278就幸没有失守2011年底部16170，因此，2017年后市可以所筑长期上升轨作参考，守稳升轨支持（现水平约19000），顺延反覆反弹浪，再冲2016年顶24364，挑战25000机会抹杀。沪港通和深港通陆续开通后，内地的A股市场投资理念和估值水平可能都要向香港这边逐渐靠拢，港股中期之机遇是被追落后。

蓝筹当中，狮王滙丰（00005）或可以助一臂之力，因特朗普料为美国银行业放松过度严厉的监管环，二来，加息周期有利银行业的净利息收入增加，利好同类美国银行股，滙丰估值有提升作用。

国指方面，上周收报9181。从月綫图所显示，2015年经历从高而急回的大泻之后，大形势上2016年的波幅相对2015年已大大收窄，年内最低见7498，最高见10209，9月至今数度触阻于约10000，成密集阻力位，也是未来突破的关键启示讯号。

有突破有晴天，无突破反覆天，预期2017年再触底近7900的机会不大，支持料已上移至约8300。（完）

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