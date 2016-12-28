港报社评：港澳办突变阵，促和谐或更频--信报12月28日

国务院公布，免去港澳办副主任周波的职务，任命宋哲及黄柳权为副主任，消息来得有点突然。根据原有编制，港澳办在主任王光亚之下，共设三位副主任，除了周波之外，还有李秋芳和冯巍，经过这次人事调动，一人免职，两人任职，即是副主任人数增至四位。

由于港澳办与香港管治工作息息相关，而且正值特首选举如箭在弦的敏感时刻，所以周波的免职很容易惹起非一般的解读。更何况，今年十月中纪委监察部发表中央巡视组报告，对港澳办提出几点批评，难免令人联想到此番调动关乎一系列的革故鼎新。

按照中纪委的报告，中央第八巡视组组长宁延令指摘港澳办：＂党的领导不够坚强有力，贯彻中央有关决策部署不够扎实。执行干部选拔任用程序不够严格，选人用人工作满意度较低。党的建设薄弱，党组理论中心组学习不规范、基层党组织换届不及时、组织活动不健全等问题突出。全面从严治党不力，管党治党失之于宽松软，发现问题处理不及时。贯彻中央八项规定精神不够严格，有的领导干部办公用房长期超标等。＂

中央巡视组的批评没有提及具体的＂犯罪行为＂，相对于内地雷厉风行的苍蝇老虎一起打，语气算得上温和，不过，监于港澳办的工作范围涉及情况特殊的港澳地区，为了避免给＂敌对势力＂捉住话柄，批评之时留有余地的可能性是存在的。事实上，中央巡视组指出，亦收到有关领导干部的问题线索，已按规定转交中纪委处理。何谓＂线索＂？谁的＂线索＂？寥寥数语蕴含可大可小的弦外之音，不排除尚有后续动作。

其实在今年之内，港澳办早有整顿的伏笔，最明显的是一月之时任命李秋芳为副主任，其主要身份是中纪委驻港澳办纪检组组长，权限下延至驻港及驻澳中联办，主管两个机关的纪检工作。此外，原是副主任的王志民，今年七月调职澳门中联办主任（有降格之虞）。既然港澳办＂贯彻中央有关决策部署不够扎实，执行干部选拔任用程序不够严格，选人用人工作满意度较低＂，那么周波被免职，未必纯粹＂六十岁够钟退休＂。

若从治港方针的角度考虑，王光亚过了退休年龄（现年六十六岁）还在位，作风较温和的冯巍仍然是副主任，不妨将之理解为中央政府始终希望＂促进和谐＂。王光亚曾经讲过，泛民主派大多数都是爱港爱国，要把他们和死硬港独派区别开来；他不久前又表示，泛民立法会议员也属建制人士，今后中央会与他们多接触。而在解放军系统长期担当法律相关工作的冯巍，一直被视作鸽派人物，他是港澳办之中与泛民沟通得最频密的负责人之一。

关于促进和谐，中央政府早前容许泛民议员重新申领回乡卡，毫无疑问是释出善意之举，这跟王光亚的言论一脉相承。

新任命的两位港澳办副主任，五十六岁的宋哲曾任驻英国大使馆参赞、外交部西欧司副司长、国务院办公厅局长等职务，二○一二年起任外交部驻香港特别行政区特派员；黄柳权原为国务院港澳办法律司司长，曾经参与商讨广深港高铁香港段＂一地两检＂事宜。有分析指出，跟王光亚同样出身于外交系统的宋哲，有机会在日后接替主任一职。

全国港澳研究会副会长刘兆佳相信这次是中央正常人事调动，看不出太大的政治含义，毋须联想官员离任与派系有关，或者对港政策有变。然而，若把近年香港的政改及立法会选举风波串连起来看，掌管港澳事务的官员在推行＂一国两制＂的互动过程中孰功孰过，中央领导人必定心中有数，不能单单诿过于外部势力及港独主张，也不能逾越进退有度的分寸。

际此行政长官选举前，局面晦暗诡异，现任特首宣告不争取连任，财政司司长递了辞职信迟迟未获批核，港澳办旋即出现新一轮人事变阵，且板块似在继续移动，若把这一切简单描述为＂正常＂，实在未免有点鸵鸟式自欺。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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