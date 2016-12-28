港报社评：自愿医保沦鸡肋，医疗融资路艰难--明报12月28日

政府自愿医保计划一再让步，食卫局下月提交的最新方案，不仅没有＂必定承保＂和＂高风险池＂，硬性规定＂承保已有疾病＂也放弃。自愿医保计划讨论9年，出炉方案竟如此不济，令人失望，对长远改善医疗资源，纾缓公营医疗体系爆煲危机，效用成疑。这并不是市民想要的自愿医保方案，政府不应就此了事写下句号，必须为设立＂高风险池＂等定出时间表，制订下一步的医疗改革路线图，应付人口老化挑战。

可供退税的自愿医保计划最快2018年初可望出笼，本应是好消息，可惜方案因为政府不断让步，吸引力已大减，沦为鸡肋。政府原本就自愿医保＂标准计划＂，定出12项必须符合的＂最低要求＂，包括＂必定承保＂和＂终身续保＂，惟因保险业界阻力，以及难望获得立法会财委会通过，政府早前搁置成立＂高风险池＂，放弃运用公帑帮病人的保费＂封顶＂，导致＂必定承保＂和＂终身续保＂两大要求均被抽起。

令人更失望的是，现在连＂承保已有疾病＂的要求亦束诸高阁。就算自愿医保计划的卖点说不上是名存实亡，但跟设计原意和理想，差距已是愈来愈大。政府2014年的自愿医保计划谘询文件，提及现时医疗保险市场不足之处，包括拒绝承保、承保范围不包括投保前已有病症，以及不保证续保等，可是最终方案竟未处理上述三大缺点，实属讽刺。

设立自愿医保计划一大目的，是吸引中产人士转用私营医疗服务，减轻公营医疗体系压力，尤其符合经济能力较好的长期病患人士需要。政府原建议注资数十亿元成立高风险池，用意之一也是帮助这类病人，以合理价钱购买医保。然而随着高风险池难产，新方案不再要求保险公司必须承保已有病症，改为提供＂弹性选择＂：投保人要么选择不包含已有病症的保单，减少保费开支，要么接受保险公司开出的承保价钱，支付高昂费用，政府不会为保费封顶。

如此安排，美其名是＂弹性选择＂，实际是＂没有选择＂，跟一般私营医保产品分别不大；对很多长期病患者来说，分别仅在于过去可能被保险公司直接拒保，现在则是因为保险公司开出的高昂收费，被迫知难而退。在长期病患者眼中，剔走已有疾病和潜在并发症的保单，不买也罢，唯一选择还是得依靠公共医疗服务。诚然，自愿医保计划在保单标准化、提升医保产品质素等方面，相信仍有一定作用，不过保险业界毋须承担额外风险和社会责任，注定自愿医保改革雷声大雨点小，对分流公营医疗体系压力，难有帮助。

本港公营医疗体系压力沉重，政府承担逾九成费用，2008年医疗改革谘询文件提到，监于人口老化，医疗服务需求与日俱增，若不改革，公共医疗开支将急速膨胀，2033年达到1866 亿元，占政府总开支比例将由现时一成多，升至27.3％。长远解决医疗融资问题，成为当前要务。由于市民习惯享用廉价公共医疗服务，任何可能导致收费大增的公营医疗制度改革，都难望说服公众，也过不了立法会一关，为此政府才提出自愿医保计划，希望借助市场力量，实行＂辅助融资＂。然而自愿保险计划争论多年，在保险业界和政党质疑声音下不断沟淡，到底还能吸引多少市民参与，实属疑问。即使当局提供有限的退税优惠，也难令计划大受欢迎。

事到如今，社会各界有必要思考，长远改善医疗融资之路，应如何走下去。特区政府为推动医疗改革，预留数百亿元，一些政党主张应将这笔钱，直接投入公营医疗体系，改善服务。这一做法，可换来即时掌声，但无助长远解决公共医疗开支沉重的结构性问题。目前公立医院提供九成住院服务，在卫生署和医管局工作的医生，约占全港注册医生总数四成，意味这四成医生需照顾全港九成住院病人，压力可想而知。重整公私营医疗系统平衡，有其需要，自愿医保计划是落实方法之一，应当设法寻求完善，不应半途而废。即将提出的自愿医保方案未如理想，政府应当就设立高风险池提出时间表，设法落实＂必定承保＂、＂终身续保＂和＂承保已有疾病＂三大要求，让自愿医保变得有吸引力。（完）

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