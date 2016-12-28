澳新汇市：澳元与新西兰元脱离数月低点，但仍然脆弱

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
特朗普当选美国总统后美元一直在升值，他的当选导致公债收益率不断上涨，因市场预期美国经济将加速增长且通胀上升。自那之后，澳元已贬值0.06美元左右，而新西兰元则下跌0.05美元。
澳元今年料将下跌1.3%，为连续第四年走贬。
新西兰元则有望收获1%的年度涨幅，因其从一系列向好的国内经济数据中获得支撑。
乳制品价格复苏也提振了新西兰元。(完)
(编译 张涛/王琛；审校 陈宗琦/张荻)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。