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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 09:54 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元脱离数月低点，但仍然脆弱

特朗普当选美国总统后美元一直在升值，他的当选导致公债收益率不断上涨，因市场预期美国经济将加速增长且通胀上升。自那之后，澳元已贬值0.06美元左右，而新西兰元则下跌0.05美元。

澳元今年料将下跌1.3%，为连续第四年走贬。

新西兰元则有望收获1%的年度涨幅，因其从一系列向好的国内经济数据中获得支撑。

乳制品价格复苏也提振了新西兰元。(完)

(编译 张涛/王琛；审校 陈宗琦/张荻)
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