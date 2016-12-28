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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 09:42 BJT

《香港重要政经日程》--12月28日-1月9日

================== 今日重要政经消息=================

12月28日（周三）

09:00 亚洲果业 股东周年大会。

10:00 威华达 股东特别大会。

10:30 创益太阳能 在中国举行股东周年大会。

14:30 中远海运发展 在中国举行股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

12月29日（周四）

公布11月份进出口数据。

中国绿色食品 公布中期业绩。

09:00 康师傅 在中国举行股东特别大会。

09:30 大唐发电 在中国举行股东特别大会。

10:00 中广核矿业 股东特别大会。

10:00 铁货 股东特别大会。

10:00 卡姆丹克太阳能 股东特别大会。

10:00 精电 股东特别大会。

11:00 澳门励骏 股东特别大会。

11:00 华建控股 股东周年大会。

11:30 新创建 股东特别大会。

12:15 新世界发展 股东特别大会。

14:30 绿城中国 股东特别大会。

12月30日（周五）

公布11月份M-3货币供应数字。

公布11月份外汇基金资产数字。

公布11月底人民币存款数字。

滴达国际 公布中期业绩。

首都创投 公布全年业绩。

星谦发展 公布全年业绩。

10:00 民信金控 股东特别大会。

10:15 中远海运国际 股东特别大会。

10:30 伯明翰环球 股东周年大会。

11:00 蓝鼎国际 股东特别大会。

15:00 TCL显示科技 股东特别大会。

1月3日（周二）

公布11月份零售销售数据。

*顺兴集团 首日挂牌。

1月4日（周三）

10:00 中国圣牧 股东特别大会。

1月6日（周五）

公布12月份外汇储备资产数字。

09:30 五菱汽车 股东特别大会。

10:30 同仁堂国药 股东特别大会。

1月9日（周一）

11:00 林达控股 股东特别大会。

13:30 中粮肉食 在中国举行股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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