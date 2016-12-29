《香港重要政经日程》--12月29日-1月9日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
================== 今日重要政经消息=================
12月29日（周四）
公布11月份进出口数据。
中国绿色食品 公布中期业绩。
09:00 康师傅 在中国举行股东特别大会。
09:30 大唐发电 在中国举行股东特别大会。
10:00 中广核矿业 股东特别大会。
10:00 铁货 股东特别大会。
10:00 卡姆丹克太阳能 股东特别大会。
10:00 精电 股东特别大会。
11:00 澳门励骏 股东特别大会。
11:00 华建控股 股东周年大会。
11:30 新创建 股东特别大会。
12:15 新世界发展 股东特别大会。
14:30 绿城中国 股东特别大会。
*14:30 贸发局发布香港主要出口市场圣诞销情分析记者会。
================== 近期重要政经消息=================
12月30日（周五）
公布11月份M-3货币供应数字。
公布11月份外汇基金资产数字。
公布11月底人民币存款数字。
滴达国际 公布中期业绩。
首都创投 公布全年业绩。
星谦发展 公布全年业绩。
10:00 民信金控 股东特别大会。
10:15 中远海运国际 股东特别大会。
10:30 伯明翰环球 股东周年大会。
11:00 蓝鼎国际 股东特别大会。
15:00 TCL显示科技 股东特别大会。
1月3日（周二）
公布11月份零售销售数据。
顺兴集团 首日挂牌。
1月4日（周三）
10:00 中国圣牧 股东特别大会。
1月6日（周五）
公布12月份外汇储备资产数字。
09:30 五菱汽车 股东特别大会。
10:30 同仁堂国药 股东特别大会。
1月9日（周一）
11:00 林达控股 股东特别大会。
13:30 中粮肉食 在中国举行股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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