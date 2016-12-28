台湾债市：10年券105/11殖利率盘初成交清淡，年底前料续量缩观望

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透台北12月28日 - 台湾10年指标公债105/11期 周三盘初交易意愿清淡，尚未成交。交易员表示，冷券市场持续有保险业的卖压出笼，殖利率走高，此令买盘迟疑。他们认为，指标10年券年底前可能都将保持观望局势。
交易员表示，今日早盘各方仍紧盯冷券市场，目前未有值得注目的债券成交。他们表示，不排除冷券市场保险业的持券尚未完全出清，殖利率年底前债市料将保持量缩观望的局势。
〞寿险还在卖，邮局没有很积极的买，市场的供需没有很均衡。〞一家大型证券商交易员说。
另一家大型银行交易主管则说，下周一因新年放假，市场交易商没意愿进出，很难预判行情。
前述证券商交易员则说，近期冷券市场殖利率一直向上，空头走势明显，很难令买盘此时愿意进场。 〞似乎今天买了， 明天就会后悔。〞他说。
交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.25-1.27%。
美国公债收益率周二升至近一周最高水平，因此前发布的数据强劲，巩固了美国经济走强和通胀上升的观点。指标10年期美债 收益率报2.571%。
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