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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 10:16 BJT

《汇市简讯》美元兑坡元走低，支撑位在1.4480

0159 GMT

* 美元兑坡元受外国机构投资者(FII)抛盘以及仓位调整拖累

* 投机客持观望态度，等待涨势再起

* 美元兑坡元最新报1.4480-84，到目前为止波动区间在1.4480-93

* 今日余下时间的波动区间可能在1.4480-1.4520 (完)

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