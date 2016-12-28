《汇市简讯》美元兑坡元走低，支撑位在1.4480

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
0159 GMT
* 美元兑坡元受外国机构投资者(FII)抛盘以及仓位调整拖累
* 投机客持观望态度，等待涨势再起
* 美元兑坡元最新报1.4480-84，到目前为止波动区间在1.4480-93
* 今日余下时间的波动区间可能在1.4480-1.4520 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。