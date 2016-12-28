香港已公布经济指标--2016/12/28

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年10月 零售销售值 -2.9 -4.0 -3.0 2016年10月 零售销售量 -2.7 -3.8 -0.2 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP) +1.9 +1.7 +2.3 季 16年9月-11月% 16年8月-10月% 15年9月-11月% 失业率 3.3 3.4 3.3 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年11月 贸易赤字/盈余 -37.22 -39.71 -29.65 注：*为已经更新 ^经修订数据。（完） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)