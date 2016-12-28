台湾汇市：台币盘初微跌破32.3续探近半年新低，随韩元等亚币持续偏弱整理

路透台北12月28日 - 台币兑美元 周三盘初微跌再创近半年盘中新低。汇银人士表示，盘初台币随韩元等亚币持续偏弱整理，而随着台币缓贬态势难歇，出口商渐转趋惜售而高挂美元卖价，惟台股反弹及海外NDF各种天期美元/台币换汇点折价幅度扩大，或将收敛今日台币跌幅。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.62亿美元，交投回归持稳，上日同时段则为3.02亿美元。盘初仍待消化寿险端买汇需求及出口商在台币贬破32.300的抛汇意愿较高，至于外资买卖汇交易皆有暂缺乏明确方向。

〞出口商也有点惜售，可能大家都对台币有贬值预期。〞一位民营银行交易员说。

本地时间10:20，台币兑美元报32.301，交投区间介于32.266-32.301，盘中前低为7月7日的32.364，上日收在32.281。韩元兑美元 报1,207.7，上日收在1,207.6；台股 则涨0.84%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.295/32.336，上日收在32.264。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•32.260-32.350

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元兑日圆守住涨幅，受到美国经济数据利好的支撑