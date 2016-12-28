中国金融：要做优做强中国特色国有银行，实现资产保值增值--农行地方高官

路透北京12月28日 - 中国农业银行浙江分行行长冯建龙称，国有银行是国有企业的重要组成部分，要努力做优做强中国特色国有银行，并实现国有资产保值增值。

人民日报周三报导援引他的话称，新形势下，国有银行应从过去高资本消耗、重资产运行、拼成本运营的粗放型经营模式，向轻资产、低成本的质量效益型经营模式转变，不断开辟新的业务增长点，提高国有资本回报率。

他称，国有银行要适应经济社会发展需要，从产品、流程、制度等方面创新融资模式；强化战略协同、资源整合，重点协调好银行与社会、传统与新兴、当期与长远的关系，并要实施金融“走出去”战略，不断降低金融服务成本。 而国有银行应在服务供给侧结构性改革中发挥引领和带动作用，当前应重点围绕“三去一降一补”，提高金融供给结构对实体经济需求变化的适应性和灵活性；大力支持重大项目建设、战略性新兴产业、高端制造业、现代服务业，坚决退出“两高一剩”行业和“僵尸企业”，稳定支持暂时困难企业。