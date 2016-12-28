日本股市：日经指数在淡静交易中持平，东芝暴跌而日立上扬

“目前大多数外资和机构投资者仍离场，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。

Takahashi并称，注意力将放在东芝和日立工机 等个别公司的消息上。

东芝跌停20%，延续前一日的跌势，此前该公司表示，可能不得不提列与收购美国一家核电建设公司相关的数十亿美元支出。

日立工机则大涨15%，此前日经新闻报导称，日立与KKR的谈判已处于最后阶段，可能在下月达成正式协议。