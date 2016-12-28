日本股市：日经指数在淡静交易中持平，东芝暴跌而日立上扬

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
“目前大多数外资和机构投资者仍离场，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。
Takahashi并称，注意力将放在东芝和日立工机 等个别公司的消息上。
东芝跌停20%，延续前一日的跌势，此前该公司表示，可能不得不提列与收购美国一家核电建设公司相关的数十亿美元支出。
日立工机则大涨15%，此前日经新闻报导称，日立与KKR的谈判已处于最后阶段，可能在下月达成正式协议。
东证股价指数 持平报1,535.71点，JPX-日经400指数 亦持平，报13,774.02.点。(完)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。