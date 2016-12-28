台湾货币市场：短率稳中趋跌，跨年资金需求相对低迷

* 银行累计超额准备续增，跨年需求低迷 * 农历年前短票利率骤降，明日料更低 记者 董永年 路透台北12月28日 - 台湾银行间短率周三稳中趋跌。资金调度人员指出，虽近年底，但没有年关该有的 紧张气氛，偏多的银行累计超额准备，令拆款利率区间低位摇摇欲坠、短票利率则进一步下滑，跨年资金需求 相对低迷。 他们表示，明、后两日虽有国库大额借款，但以这两天的表现来看，紧缩效应有限。在提存期结束前尽量 降低浮滥的资金水位反而是当务之急。有拆入需求的金融机构则好整以暇，不急于取得跨年资金，以低成本的 隔拆因应即可。 〞我们都在偏下缘(的利率)，有机会还是会拿(跨年资金)。〞一拆入方大型银行资调人员说。 另一大型银行虽然调降了跨年拆款利率，不过资调人员称，需求还是相当低迷。 〞现在仅剩周转金的需求了。〞该资调人员说。 农历年春节假期落点在明年1月27日至2月1日，因应农历年新钞需求，台湾银行从今日起至明年1月16日陆 续排定银行提领新钞。 本地时间 12:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.289 32.281 台湾加权股价指数<.TWII 9,201.45 9,109.27 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.172% 0.170-0.230% --一周拆款利率区间 0.210-0.400% 0.170-0.530% --两周拆款利率区间 0.172-0.550% 0.200-0.560% **农历年前短票利率骤降** 短票方面，票券商交易员指出，由于发票量稀少，且有民间法人竞逐买票，今日短票成交利率进一步下滑 。 票券商并预告，明日会有更多民间企业来抢票，因此自保短票利率可能向下测试0.40%关卡。这令短票利 率在短短三个交易日内骤降逾10个基点。 〞心里可以乐观，但态度要谨慎。压力测试已经在11月就过了。〞一大型票券商交易员说。 今日跨新历年自保短票利率承作区间主要成交在0.46-0.50%，上日在0.50-0.54%；跨农历年自保短票利率 承作区间主要成交在0.55-0.57%，上日0.56-0.59%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.491%，区间在0.30-0.55%，成交金额43.46亿 台币；前日加权平均利率为0.544%，区间在0.50-0.57%，成交金额69.65亿台币。 台湾央行周三到期1,201.5亿台币定存单，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,317.5亿台币；落点分别为：周四1,769.5亿，及周五2,331.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周二银行超额准备为619亿台币，累计超额准备为1兆3,490亿台币、加 计前期1%的超额准备为1兆4,992亿台币。 **跨年RP利率仍高** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，今日资金偏多，年内利率一切好谈，但跨年则待价而沽。为了 取得跨年资金，也多顺应客户的需求成交。 他们表示，虽然今日感觉宽松，但明、后天如何没人知道，所以能拿跨年的资金就先拿。 〞面对明、后天谨慎以待，利率高还是让他们跨。〞一票券商交易员说。 另一证券商交易员也称，今日投信业者有要券，至于寿险则多缺不一，目前已不做年内交易，预料跨年不 会有问题。 今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.30-0.33%；月内公司债附买回利率成交在0.40-0.4 3%；跨月天期公债成交在0.34-0.35%，公司债则落在0.44-0.45%。 今日大型票券商与金融机构承作年内公债附买回利率参考区间在0.23-0.25%，公司债附买回利率亦同；而 跨年公债参考利率即在0.33-0.35%；公司债利率主要成交在0.37-0.40%。(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)