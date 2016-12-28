芝加哥期市：玉米期货小幅下跌，从八日高点回落

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
以下为1500GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT 小麦 410.00 0.50 +0.12% +4.19% 411.95 63 CBOT 玉米 354.50 -0.50 -0.14% +2.53% 354.62 59 CBOT 大豆 1014.50 -0.25 -0.02% +2.58% 1022.55 51 CBOT 稻米 9.58 $0.04 +0.47% +1.43% $9.84 32 WTI 原油 53.84 -$0.06 -0.11% +1.55% $50.05 74 汇率 欧元/美元 $1.047 $0.001 +0.11% +0.13% 美元/澳元 0.7203 0.002 +0.32% +0.26% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 王丽鑫/王颖/张荻)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。