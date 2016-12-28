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货币新闻 | 2016年 12月 28日 星期三 11:21 BJT

芝加哥期市：玉米期货小幅下跌，从八日高点回落

以下为1500GMT报价：    
 合约            价格          变动           涨跌%          两日涨跌%      30日移动均值  RSI
 CBOT 小麦       410.00        0.50           +0.12%         +4.19%         411.95        63
 CBOT 玉米       354.50        -0.50          -0.14%         +2.53%         354.62        59
 CBOT 大豆       1014.50       -0.25          -0.02%         +2.58%         1022.55       51
 CBOT 稻米       9.58          $0.04          +0.47%         +1.43%         $9.84         32
 WTI 原油        53.84         -$0.06         -0.11%         +1.55%         $50.05        74
 汇率                                                                                     
 欧元/美元       $1.047        $0.001         +0.11%         +0.13%                       
 美元/澳元       0.7203        0.002          +0.32%         +0.26%                       
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译/审校 王丽鑫/王颖/张荻)
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