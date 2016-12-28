《全球汇市》美元兑日圆小幅走高，美国数据提供支撑

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0466 1.0455 +0.11 -3.63 1.0860 美元/日圆 117.59 117.39 +0.17 -2.25 120.30 欧元/日圆 123.11 122.78 +0.27 -5.64 130.47 美元/瑞郎 1.0272 1.0273 -0.01 +2.54 1.0018 英镑/美元 1.2287 1.2270 +0.14 -16.63 1.4738 美元/加元 1.3573 1.3573 +0.00 -1.92 1.3839 美元/离岸人民币 6.9526 6.9569 -0.06 +5.86 6.5680 澳元/美元 0.7200 0.7180 +0.28 -1.03 0.7275 新西兰元/美元 0.6922 0.6888 +0.49 +1.42 0.6825 澳元/日圆 84.720 84.350 +0.44 -3.31 87.620 新西兰元/日圆 81.420 80.910 +0.63 -0.68 81.980 英镑/日圆 144.53 144.08 +0.31 -18.45 177.22 澳元/新西兰元 1.0402 1.0424 -0.21 -2.46 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王颖/李婷仪/徐文焰/杜明霞/刘秀红/张涛/孙茉莉)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。