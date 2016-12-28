版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 11:25 BJT

《全球汇市》美元兑日圆小幅走高，美国数据提供支撑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0466  1.0455  +0.11  -3.63  1.0860
    美元/日圆            117.59  117.39  +0.17  -2.25  120.30
    欧元/日圆         123.11  122.78  +0.27  -5.64  130.47
    美元/瑞郎            1.0272  1.0273  -0.01  +2.54  1.0018
    英镑/美元            1.2287  1.2270  +0.14 -16.63  1.4738
    美元/加元            1.3573  1.3573  +0.00  -1.92  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9526  6.9569  -0.06  +5.86  6.5680
    澳元/美元            0.7200  0.7180  +0.28  -1.03  0.7275
    新西兰元/美元        0.6922  0.6888  +0.49  +1.42  0.6825
    澳元/日圆         84.720  84.350  +0.44  -3.31  87.620
    新西兰元/日圆     81.420  80.910  +0.63  -0.68  81.980
    英镑/日圆         144.53  144.08  +0.31 -18.45  177.22
    澳元/新西兰元     1.0402  1.0424  -0.21  -2.46  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 王颖/李婷仪/徐文焰/杜明霞/刘秀红/张涛/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐