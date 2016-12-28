台湾债市：10年指标公债殖利率微收升，交投清淡料盘整观望冷券情况

* 指标10年公债105/11殖利率微收升

* 交投清淡料暂先盘整观望冷券情况

* 105/11明日殖利率区间料在1.26-1.30%

路透台北12月28日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周三收盘微升。交易员指出，年底前交投持续淡静，主流券殖利率料暂先盘整，观望冷券卖压是否获得舒缓。

本周五(30日)是今年最后一个交易日，多数交易员仍预估，在国际市场偏向清淡下，不排除本周台债现券都会是量缩狭幅整理格局。但也有一位票券商资深交易员预估，也不排除有10年券持券者刻意进场，为2016年行情作帐拉抬结算行情。

“要等下周二新年度开始再来操作。”一位大型公股银行台债交易主管说。

明年首档公债--两年新券106/1 将于1月6日标售，并于本周展开发行前交易，今日该券殖利率收升3个基点。一位民营银行交易员指出，受存续期为两年的冷券殖利率弹升影响，106/1殖利率升幅较多，不过成交量能低迷，后续走势仍待关注。

下周就是2017年的新开始，周一金融市场休市。对于下周台债行情，交易员表示，虽然近期债市冷券因保险业年底要实现获利，倒出不少台债持券，但下周是新年度的开始，首要就是要观察保险业的持券是否续出。

交易员预估，明日10年105/11期公债大区间料在1.26-1.30%。

美国公债收益率周二升至近一周最高水平，因此前发布的数据强劲，巩固了美国经济走强和通胀上升的观点。指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.571%，30年期美债收益率 升至3.151%，为12月21日以来最高。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

10 105/11 +2.55 1.2815 1.2673-1.2815% 22.5

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5 105/13 0.9600%

3 105/1 没有成交