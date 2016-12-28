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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 12:10 BJT

日本债市：成交清淡公债价格持稳，央行购债操作恢复正常

日本央行标购1,100亿日圆(9.3522亿美元)剩余到期年限为超过25年
的日债，以及1,900亿日圆到期年限为10年至25年的日债。
    
    日本央行在12月14日已标购1,200亿日圆剩余到期年限逾25年的日债
，以及2,000亿日圆到期年限为10年至25年的日债。
    
    日央行官员在12月14日表示，该央行决定在其例行购债操作中增加超
长期公债的购买规模，这反映出近来超长期公债收益率迅速上升。 
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.160%     +0.0   -0.160%
    五年期公债        -0.085%     +0.0   -0.085%
    10年期公债        0.055%     -0.5    0.060%
    20年期公债        0.580%     +1.0    0.570%
    30年期公债        0.690%     +1.0    0.680%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         149.92    +0.10    149.82
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 李春喜/戴素萍 审校 王兴亚/陈宗琦)
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