日本债市：成交清淡公债价格持稳，央行购债操作恢复正常

日本央行标购1,100亿日圆(9.3522亿美元)剩余到期年限为超过25年 的日债，以及1,900亿日圆到期年限为10年至25年的日债。 日本央行在12月14日已标购1,200亿日圆剩余到期年限逾25年的日债 ，以及2,000亿日圆到期年限为10年至25年的日债。 日央行官员在12月14日表示，该央行决定在其例行购债操作中增加超 长期公债的购买规模，这反映出近来超长期公债收益率迅速上升。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.160% +0.0 -0.160% 五年期公债 -0.085% +0.0 -0.085% 10年期公债 0.055% -0.5 0.060% 20年期公债 0.580% +1.0 0.570% 30年期公债 0.690% +1.0 0.680% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.92 +0.10 149.82 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 李春喜/戴素萍 审校 王兴亚/陈宗琦)