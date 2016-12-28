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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 07:02 BJT

表格：韩国2016-2017年重要经济指标预估修正值

路透首尔12月29日 - 以下为韩国经修正后的2016年和2017年重要经
济指标预估(除非特别说明，均为较上年度的百分比变动)：    
                              *2016    2016   *2017    2017
                               前值  修正值    前值  修正值
 国内生产总值(GDP)              2.8     2.6     3.0     2.6
 民间消费                       2.2     2.4     2.1     2.0
 设备投资                       0.3    -3.3     3.8     2.8
 IP产品投资                     1.8     2.4     2.1     2.9
 建筑投资                       5.6    10.8     2.5     4.0
 出口                          -4.7    -6.1     2.4     2.9
 进口                          -6.0    -7.1     8.8     7.2
 消费者物价指数(CPI)            1.1     1.0     1.9     1.6
 经常帐(10亿美元)              98.0    94.0    84.0    82.0
    最近几年实际GDP增幅(%)：
 2015年     2.6
 2014年     3.3
 2013年     2.9
 2012年     2.3
 2011年     3.7
 2010年     6.5
    * 2016年6月公布
    
    注：
    --韩国央行预期今年和2017年经济增长率分别为2.7%和2.8%。
    --国际货币基金组织(IMF)10月时对韩国今明两年经济增长的最新预
估为2.7%和3.0%。
    --韩国企划财政部将于明年6月公布2017年经济指标预估修正值和201
8年最新预期。
    
    数据来源：韩国企划财政部。(完)
  
 (编译 徐文焰；审校 刘秀红)
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