表格：韩国2016-2017年重要经济指标预估修正值

路透首尔12月29日 - 以下为韩国经修正后的2016年和2017年重要经 济指标预估(除非特别说明，均为较上年度的百分比变动)： *2016 2016 *2017 2017 前值 修正值 前值 修正值 国内生产总值(GDP) 2.8 2.6 3.0 2.6 民间消费 2.2 2.4 2.1 2.0 设备投资 0.3 -3.3 3.8 2.8 IP产品投资 1.8 2.4 2.1 2.9 建筑投资 5.6 10.8 2.5 4.0 出口 -4.7 -6.1 2.4 2.9 进口 -6.0 -7.1 8.8 7.2 消费者物价指数(CPI) 1.1 1.0 1.9 1.6 经常帐(10亿美元) 98.0 94.0 84.0 82.0 最近几年实际GDP增幅(%)： 2015年 2.6 2014年 3.3 2013年 2.9 2012年 2.3 2011年 3.7 2010年 6.5 * 2016年6月公布 注： --韩国央行预期今年和2017年经济增长率分别为2.7%和2.8%。 --国际货币基金组织(IMF)10月时对韩国今明两年经济增长的最新预 估为2.7%和3.0%。 --韩国企划财政部将于明年6月公布2017年经济指标预估修正值和201 8年最新预期。 数据来源：韩国企划财政部。(完) (编译 徐文焰；审校 刘秀红)