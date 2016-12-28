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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 12:08 BJT

《汇市简讯》澳元兑新西兰走势呈中性，但趋于下行

0400 GMT

* 澳元兑新西兰元在亚洲时段跌0.2%，因新西兰元兑美元的走势胜过澳元兑美元

* 今日没有重要数据发布，亚洲时段市场兴趣寡然

* 动能研究多空不一，5、10、20天移动均线冲突，整体呈中性格局

* 自10月拉出的趋势线切入位1.0458限制了上周的收盘位，目前仍是关键点位

* 12月低点1.0377和早前高点1.0433分别构成初步支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/2hM5wUB (完)

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