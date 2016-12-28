《汇市简讯》澳元兑新西兰走势呈中性，但趋于下行

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
0400 GMT
* 澳元兑新西兰元在亚洲时段跌0.2%，因新西兰元兑美元的走势胜过澳元兑美元
* 今日没有重要数据发布，亚洲时段市场兴趣寡然
* 动能研究多空不一，5、10、20天移动均线冲突，整体呈中性格局
* 自10月拉出的趋势线切入位1.0458限制了上周的收盘位，目前仍是关键点位
* 12月低点1.0377和早前高点1.0433分别构成初步支撑位和阻力位
* 图表：reut.rs/2hM5wUB (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 高琦)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。