中国债市动态：期货上涨带动现券收益率小跌，年底流动性状况仍存忧虑

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透上海12月28日 - 中国银行间债市周三受国债期货一度涨逾0.5%带动，现券收益率小跌。据交易员透露，在期货情绪带动下，有保险等机构入场买券，主要利率债收益率一度下行5-6个基点，随后略反弹但仍较上日走低；年底将至央行公开市场依旧净回笼，资金面仍令市场疑虑难消。
上海一银行交易员称，“国债期货一拉，情绪就好了，10年国开债收益率一度突破上日低点继续下行， 但是IRS则完全不下。”
他并表示，目前现券有部分机构买盘支撑，但可持续性仍需继续观察，毕竟年底了央行公开市场还在净回笼，资金面怎么样还难完全放松，而且央行继续降杠杆态度也比较明确，感觉买债的理由并不充分。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.7500%/3.7350%，上日尾盘为3.8000%/3.76%。
央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期300亿元。据此计算，单日净回笼600亿元，至此本周已连三日净回笼。而今日28天期逆回购未现身，为11月17日来首次暂停。
“(债市)现在就是没有趋势，有大腿(大机构)在买，收益率下来了，还是倾向尽量逢低出货吧，”华北一银行交易员表示。
中国金融期货交易所10年期国债主力合约T1703 早间收报96.585元，盘中一度涨幅逾0.5%，随后小幅回落，较上日结算价涨0.41%；五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报98.985元人民币，较上日结算价涨0.28%。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。