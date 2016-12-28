中国债市动态：期货上涨带动现券收益率小跌，年底流动性状况仍存忧虑

路透上海12月28日 - 中国银行间债市周三受国债期货一度涨逾0.5%带动，现券收益率小跌。据交易员透露，在期货情绪带动下，有保险等机构入场买券，主要利率债收益率一度下行5-6个基点，随后略反弹但仍较上日走低；年底将至央行公开市场依旧净回笼，资金面仍令市场疑虑难消。

上海一银行交易员称，“国债期货一拉，情绪就好了，10年国开债收益率一度突破上日低点继续下行， 但是IRS则完全不下。”

他并表示，目前现券有部分机构买盘支撑，但可持续性仍需继续观察，毕竟年底了央行公开市场还在净回笼，资金面怎么样还难完全放松，而且央行继续降杠杆态度也比较明确，感觉买债的理由并不充分。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.7500%/3.7350%，上日尾盘为3.8000%/3.76%。

央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期300亿元。据此计算，单日净回笼600亿元，至此本周已连三日净回笼。而今日28天期逆回购未现身，为11月17日来首次暂停。

“(债市)现在就是没有趋势，有大腿(大机构)在买，收益率下来了，还是倾向尽量逢低出货吧，”华北一银行交易员表示。