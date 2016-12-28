中国汇市：人民币早盘缩量小跌，离岸拆息利率大涨料续压制做空势力

* 人民币早盘缩量小跌，中间价横向运行

* 客盘购汇需求仍存，大行续提供美元流动性

* 机构倒量退潮，半日成交快速萎缩

* 离岸拆息利率大幅上涨

路透上海12月28日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小跌，中间价则继续横向运行。交易员称，临近元旦假期外围依旧平静，年尾客盘购汇需求仍存，大行在汇价小幅后退约50点后继续提供美元流动性；机构倒量退潮，半日成交快速萎缩。

他们并指出，监管层是否会像去年底那样提前释放贬值压力，仍需观察，这也取决于监管层的意愿；圣诞节后离岸人民币资金紧张状况有增无减，隔夜拆息 飙升至三个月新高，这料续压制离岸人民币空头势力，两地即期汇价再现倒挂。

“没什么大的变化，一开盘大家还想再看看（美元兑人民币）能升到多高，看大行在，大家也没有动力继续推高（美元）汇价。”一外资行交易员称。

另一中资行交易员表示，预计明年初会有比较强的购汇压力，一方面个人5万美元购汇额度重置，另外春节等假期旅游需要购汇，但春节后表现则需依据其他因素综合判断。

北京时间12:03，人民币兑美元 即期报6.9549元,上日收报6.9498元，夜盘终报6.954元。今日人民币兑美元中间价 报6.9495元，上日为6.9462元。人民币兑美元即期成交额 为143.08亿美元，上日半日为233.85亿美元。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)周三不同期限利率均大幅上涨，其中隔夜拆息 飙升861个基点至15.18333%，创9月19日以来新高。

全球汇市方面，美元兑日圆周三小幅走高，之前美国发布的经济数据比较乐观，强化了人们对特朗普政府管理之下的美国经济增长预期，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年升息更多次的前景。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.274元, 上日尾盘为7.2705元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9542元, 与在岸即期价差倒挂7点，上一交易日尾盘报6.9594元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9548，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.2791、5.9107和8.5479。