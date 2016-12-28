中国货币市场：银行间平稳惟跨年资金稀缺，交易所回购短期利率仍高企

路透上海12月28日 - 中国银行间市场周三资金面延续平稳，隔夜融出相对充裕，惟跨年仍紧俏。交易员称，年末财政存款投放对冲公开市场净回笼影响，流动性整体无虞；不过交易所资金仍紧张，继昨日尾盘创近三个月新高后，上交所隔夜质押式回购利率回落有限，显示个别非银机构短期融资仍存难度。

上海一银行交易员称，随着年末财政存款陆续划拨，银行备付已有所提升，头寸变得宽余。不过出于提高年末备付考虑，银行都不会轻易出跨年期限；偶见能提供跨年资金的基金则多报出4%以上高价，且融出期限拉长。

他表示，大部分机构的年末头寸都定下来了，跨年流动性应该整体无虞，但元旦前最后几个交易日里，预计目前相对充足的隔夜融出会逐渐减少，“最后一天应该是很多钱趴在帐上不出，隔夜利率也会上去。”

交易所市场上，上交所国债质押式回购隔夜利率 周三早盘收报于13.33%，昨日尾盘该品种利率大幅冲高至33%，创近三个月以来高点。此外，二、三天期的上交所国债回购利率今日也有明显上行，最高价分别在17.565%和19.5%，其中结算期限跨年的三天期品种 最高价为2015年2月中旬以来高点。

上海一券商交易员称，交易所回购利率大涨主要反映个别非银机构的流动性压力较大；但考虑到银行间风平浪静，隔夜回购利率仅2.08%左右，交易所利率并不能反应市场整体流动性出现了紧张。

她并提及，此前国海事件后，出于交易对手信用风险及监管政策的担忧，银行间市场绝大部分机构暂停了资金过桥业务，可能也对部分小机构的流动性产生额外压力，从而加大出现个别高价成交的概率。

中国央行公开市场周三进行总额1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期300亿元，单日净回笼600亿元。28天期逆回购未现身，为11月17日来首次暂停。交易员表示，这可能是因为到期日刚好落在春节长假前，对机构来说帮助不大，因此需求有限。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0842 2.0648 +1.94

七天 2.5210 2.4397 +8.13

14天 3.4271 3.6032 -17.61 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 13.3300 18.5500 -522.00

七天 7.3750 7.1300 +24.50

14天 5.6500 5.2800 +37.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1200 2.1000 +2.00

七天 2.8000 2.5000 +30.00

14天 6.0000 4.8000 +120.00 Shibor 其中:隔夜 2.2460 2.2640 -1.80

七天 2.5450 2.5470 -0.20

三个月 3.2592 3.2512 +0.80