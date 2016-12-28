台湾股市：跟随海外市场涨势走高，电子及金融类股领涨

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透台北12月28日 - 台湾股市周三跟随海外市场涨势走高，电子及金融类股领涨。
0355 GMT，台湾加权指数 涨0.9%至9,191.91点。上日大致收平，报9,109.27点。过去两周，该指数下跌天数超过上涨天数。
交易员称，本周该指数若不能守在9,130点上方，则可能回落至8,900点。
电子类指数 涨0.9%，金融保险类指数 涨0.8%。
交投活跃的个股中，面板制造商群创光电 和瀚宇彩晶 分别上涨1.3%和近9%。
金融巨头中信金 涨0.6%，新光金控 涨0.9%。(完)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。