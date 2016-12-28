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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 12:22 BJT

台湾股市：跟随海外市场涨势走高，电子及金融类股领涨

路透台北12月28日 - 台湾股市周三跟随海外市场涨势走高，电子及金融类股领涨。

0355 GMT，台湾加权指数 涨0.9%至9,191.91点。上日大致收平，报9,109.27点。过去两周，该指数下跌天数超过上涨天数。

交易员称，本周该指数若不能守在9,130点上方，则可能回落至8,900点。

电子类指数 涨0.9%，金融保险类指数 涨0.8%。

交投活跃的个股中，面板制造商群创光电 和瀚宇彩晶 分别上涨1.3%和近9%。

金融巨头中信金 涨0.6%，新光金控 涨0.9%。(完)
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