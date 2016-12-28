香港个股：远洋集团拟申请发行高至100亿元人民币中期票据，首期发行40亿元

路透香港12月28日 - 中国房地产商--远洋集团 周三称，已呈交申请注册及建议发行总额最多100亿元人民币的中期票据，首期拟发行40亿元。

公司的声明称，拟分期发行该100亿元中期票据，首期发行的40亿元五年期票据，所筹资金拟用作偿还现有债务及物业项目建设。

票面利率会通过统一簿记建档方式厘定，并须视乎市场状况及投资者踊跃程度而定。

中信银行 为是次票据发行的主承销商，工商银行 为副主承。（完）

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