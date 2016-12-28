香港个股：远洋集团拟申请发行高至100亿元人民币中期票据，首期发行40亿元

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透香港12月28日 - 中国房地产商--远洋集团 周三称，已呈交申请注册及建议发行总额最多100亿元人民币的中期票据，首期拟发行40亿元。
公司的声明称，拟分期发行该100亿元中期票据，首期发行的40亿元五年期票据，所筹资金拟用作偿还现有债务及物业项目建设。
票面利率会通过统一簿记建档方式厘定，并须视乎市场状况及投资者踊跃程度而定。
中信银行 为是次票据发行的主承销商，工商银行 为副主承。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。