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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 12:48 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在亚洲时段温和走高

0428 GMT

* 澳元兑美元最新报0.7202，迄今为止亚洲时段的波动区间在0.7184/0.7208

* 澳元兑日圆走高，以及大连铁矿石及伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，对澳元构成支持

* ASX-200指数有望触及2015年8月4日以来的高点，因年底前股市持续有买盘

* 澳元兑新西兰元走软，是澳元的唯一真正利空因素。澳元兑新西兰元跌0.15%

* 鉴于季节性的流动性不足，难以让现汇有很大的走势

* 2016年涨势的61.8%费波纳奇回档位0.7212为阻力位，周二低点0.7173构成支撑位 (完)

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