《汇市简讯》澳元兑美元在亚洲时段温和走高

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
0428 GMT
* 澳元兑美元最新报0.7202，迄今为止亚洲时段的波动区间在0.7184/0.7208
* 澳元兑日圆走高，以及大连铁矿石及伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，对澳元构成支持
* ASX-200指数有望触及2015年8月4日以来的高点，因年底前股市持续有买盘
* 澳元兑新西兰元走软，是澳元的唯一真正利空因素。澳元兑新西兰元跌0.15%
* 鉴于季节性的流动性不足，难以让现汇有很大的走势
* 2016年涨势的61.8%费波纳奇回档位0.7212为阻力位，周二低点0.7173构成支撑位 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 戴素萍)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。