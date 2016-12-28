《汇市简讯》澳元兑美元在亚洲时段温和走高

* 澳元兑美元最新报0.7202，迄今为止亚洲时段的波动区间在0.7184/0.7208

* ASX-200指数有望触及2015年8月4日以来的高点，因年底前股市持续有买盘

* 澳元兑新西兰元走软，是澳元的唯一真正利空因素。澳元兑新西兰元跌0.15%

* 鉴于季节性的流动性不足，难以让现汇有很大的走势