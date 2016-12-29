《路透晚报》--12月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国反腐：反腐败斗争压倒性态势已形成，明年将持续高压--政治局会议

中共中央政治局召开会议称，反腐败斗争压倒性态势已经形成，全面从严治党的制度建设取得丰硕成果，推进标本兼治，表明“扎紧制度笼子”不是一句空话。2017年要持续形成高压态势，净化党内政治生态。

--中国经济：明年加强“三去”跟踪审计，关注跨境资本流动等金融审计--审计署

中国国家审计署审计长刘家义称，当前中国产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足，金融风险有所积聚，反腐败斗争形势依然严峻。明年将重点加强政策落实跟踪审计，跟踪检查过剩行业去产能、重点地区房地产去库存、重点企业去杠杆等情况。

--《图表新闻》中国债务负担不断加重，是否正在滋生新的危机？

问题始于2009年，中国在全球金融危机期间推出了6,000亿美元的经济刺激计划，催生出一波国企借贷热潮，到今天看已俨然成为负担。路透图表团队制作的交互式指南，可以帮助您了解中国债务问题的重要方面，包括家庭债务上升、房地产泡沫风险和企业债增长。(tmsnrt.rs/2hMAvzX)

--中国经济：“十三五”期间交通基础设施建设投资将保持高位运行--交通运输部

中国交通运输部新闻稿显示，“十三五”(2016-2020年)期间，交通基础设施建设投资将保持高位运行，对促投资促消费稳增长将发挥重要作用；将加快高速铁路网和中西部干线铁路建设，积极推进支线铁路建设。

--中国经济：杭州至温州高铁项目获批，总投资390亿元按PPP模式运作--发改委

中国国家发改委日前批复了新建杭州至温州铁路一期（义乌至温州段）项目，项目总投资390.1亿元人民币，将由浙江省按PPP模式运作，吸引民营企业等共同筹资建设。

--中国经济：2015年中国创新指数上升至171.5，提高8.4%--统计局

中国国家统计局发布，2015年中国创新指数上升至171.5，提高8.4%，增幅为十年来最高。测算结果表明，2015年中国创新环境持续优化，创新投入力度稳步加大，创新产出能力大幅提升，创新成效进一步增强。

【金融】

--中国金融：沪银监局要求银行不得变相提高小微企业续贷准入门槛--消息

两位消息人士透露，中国上海银监局下发通知要求，辖内银行业要积极落实无还本续贷政策，不得变相提高小微企业续贷准入门槛，并放宽小微贷款不良容忍度要求。

--中国资管：投资热点城市房产项目的私募资管产品被叫停--消息

三位消息人士透露，中国证券投资基金业协会近日下发文件称，证券期货经营机构设立私募资产管理计划，直接或间接投资于房地产价格上涨过快热点城市普通住宅地产项目的，暂不予以备案。

--中国金融：当前一些措施未根本消除金融风险，需加快体制改革应对--专家

中国国务院发展研究中心专家称，当前一些处置和防范风险的措施并没有从根本上消除金融风险，而是暂时将其后移，让金融环境变得更加复杂；中国供给侧结构性改革一定要格外注重防范金融风险，需从采取预防性措施、调整风险承受能力、加快金融体制改革等六方面入手予以应对。

--中国金融：明年银行委外规模将继续增长，权益类投资占比提升--报载

中国证券报援引业内人士称，明年商业银行委外增速可能下降，但绝对规模仍将有所增长，同时资产配置结构上有所调整，将提升权益类配置占比，A股有望迎来一拨新增资金。

--中国黄金：上海金交所将下调单笔最大报价量，以抑制金价波动

上海黄金交易表示，将限制部分黄金现货合约单笔最大报价量。分析师认为，此举将限制机构投资者对金价的影响。

--中国基金：中船集团与建行等发起首只邮轮产业基金，首期规模300亿--报载

证券时报报导，中国船舶工业集团公司和建行、农行等五家银行签约，共同发起设立中国第一只邮轮产业基金，首期规模300亿元人民币。

--中国基金：私募FOF今年发行逾900只，业绩持续跑赢沪深300--报告

据中国私募基金研究机构--私募云通发布的最新报告，今年来国内私募基金FOF（基金的基金）已发行904只，同比增长67%。自去年下半年以来，FOF策略指数已持续跑赢沪深300指数.CSI300。这无疑将给正待扬帆起航的公募基金FOF一个直观的参考数据。

--香港金融：金发局建议政府修订税制，加强香港对金融机构的吸引力

香港政府的谘询组织--金融发展局发表报告，就香港的税务制度向政府提出建议，以加强本港作为海外金融机构首选金融产品发行和交易中心的吸引力。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,000亿元逆回购，单日净回笼650亿元

中国央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期300亿元，而28天逆回购连续第二天缺席。据此计算，单日净回笼650亿元，至此本周已连四日净回笼。

--中国货币市场：跨年资金供需有所缓和，财政投放效果逐步显现

中国银行间市场跨年资金供需有所缓和，利率也相应回落；尽管公开市场持续单日净回笼，但年末财政资金集中投放效果已逐步显现，料流动性应能安度年底考验。

--中国债市动态：现券清淡IRS小跌，国海事件落定等助推国债期货大涨

受国海证券代持事件接近落定提振，中国10年国债期货早盘一度大涨逾1%，并带动部分国债现券收益率小跌。交易员称，除国海事件外，银监会官员建议降准，亦助推情绪向暖，利率互换(IRS)略走低；而临近年底，现券成交偏淡，金融债则表现平稳。

--中国个股：国海证券称已与19家机构就解决伪造印章事件签订协议

陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券再度公布事件进展，在协调会上认可相关交易后，截至28日（周三）公司与绝大部分事涉机构已完成协商，共与19家与会机构签订了相关协议，其中，与全部事涉券商均完成了协议签订。

--中国信用债：大连机床强调质押的应收账款可全额覆盖SCP002和SCP003本息

陷入连续违约风波的大连机床集团发布公告强调，其提供质押的应收账款可全额覆盖明年到期的两期超短融(SCP)本息金额，此前上述债券已触发交叉违约条款。

--《鸡年展望》挥别“过山车”行情明年首季台债料区间盘整，全年唯美债是瞻

台湾景气复苏缓慢，央行货币政策暂未有太大调整空间，再加上台债明年新增筹码减少，都利多债市在即将到来的2017年首季先看大区间盘整。但全球黑天鹅事件频发，且美国川普上台能否兑现此前承诺仍有不确定性，意味着明年债市整体将延续震荡，唯美债是瞻。

【外汇】

--人民币汇率：中国人民银行否认汇率破7的媒体报导--微博

中国人民银行周三否认12月28日在岸人民币兑美元汇率破7的媒体报导，称相关报导“不负责任”。央行在微博中称，周三境内银行间外汇市场人民币兑美元交易汇率在6.9500-6.9666元区间平稳运行，“但却有个别不负责任的媒体报导，在岸人民币兑美元突破7整数位心理关口。”

--CNH动态：离岸人民币/美元即期跌破6.98元关口，创记录新低

离岸人民币/美元即期早盘再度走低，盘中跌破6.98元关口，触及6.9825元的记录新低，而由于在岸汇价持稳在6.9560元附近，两地价差快速拉大至250点左右。

--中国汇市：人民币早盘维持窄幅整理，离岸汇价创新低后快速反弹

人民币兑美元即期早盘维持区间窄幅整理，中间价则亦延续横向运行。交易员称，监管层可能对今日中间价启动过滤机制，同时稳定市场价格在低于中间价约50点的位置，预计今年剩余时间将继续维持当前水平。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微跌至94.99

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.05%至94.99；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数微升至96.45。

--《热点透视》人民币在2017年面临重大考验

随着美联储推行逐步调高利率的政策，美元也势将进一步水涨船高，2017年相对于所有其他主要货币很可能将延续强势表现。这可望促进欧元区、英国、日本及中国的出口增长。不过中国当局会认为这一趋势在整体上对国内经济不利，尤其是对愈发脆弱的金融体系而言；而这种看法无疑是正确的。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收跌创逾两个月新低，观望气氛浓厚成交低迷

中国股市沪综指连三日收跌，创逾两个月新低，上海A股成交刷新近三个月地量。分析师指出，年底资金面趋紧状况没有改善，盘中又缺乏有号召力的持续热点，投资者普遍持观望气氛，大盘全天维持窄幅波动。沪综指收报3,096.1点，跌6.14点或0.2%。

--中国房地产：樊纲称中国开征房产税不应有障碍

中国央行货币政策委员会委员樊纲称，中国需要开征房产税，来控制不断上涨的房价和缩小贫富差距；而推迟开征房产税的原因包括来自既得利益群体的阻力和土地财政模式下央地关系没理清。

--《鸡年展望》内地资金逐利香港楼市，楼价有望录得连九年升势

香港楼价调整在2016年终究发生了，但随后即掉头向上挑战上年创下的历史高位；展望2017年，楼价有望再创新高并录得连九年升势，而影响因素除了利率、楼市辣招、经济情况等基本因素外，近年在香港地产市场参与程度愈趋活跃的内地资金也将左右大局。

--《焦点》中国2017年第一批成品油出口配额1,240万吨，低于今年--消息

据已看到文件的两位消息人士透露，在2017年的第一批成品油出口许可中，中国已将对国内四大石油巨头的成品油出口配额砍掉40%。不过贸易商仍预计，2017年的出口配额将追平或超过2016年的纪录水准。

--中国个股：乐视网及大股东等拟联合引入战略投资者，交易规模料逾百亿

乐视网公告称，公司联合大股东贾跃亭、乐视控股（北京）有限公司已与战略投资者签署战略合作框架协议，涉及交易规模预计超过100亿元人民币。

--中国个股：绿地南京地铁PPP项目动工，料明年公司基建板块收入大增

由绿地控股和上海隧道联合中标的南京地铁5号线工程PPP项目周三动工，总投资近200亿元人民币。绿地控股称，基建板块将是公司未来投资重点，预计明年基建板块收入将继续大幅增长，到2020年实现4,000亿元人民币的年销售目标。

--中国能源：分布式光伏建设需金融配合，3-5年内产融结合市场空间40GW--专家