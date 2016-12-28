《中国企业债发行日程表》--12月28日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 惠州市交通 20 7 12/26簿记建档 上限5.55% AA+ 12/27-12/28 广州证券 投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 肇东东盛 5 7 12/27簿记建档 上限6.20% AA- 12/28-12/30 恒泰长财证券 城市建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/黑龙江省鑫正投资担保集团提供担保) ========================================================================================= 天长市城市 10 7 12/28簿记建档 -- AA 12/29-12/30 东兴证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 陕西省高速 15 15 12/29簿记建档 *上限5.15% AA+ 12/30-2017/1/4 海通证券 公路建设集团 (第5及10年末附投资者回售选择权/陕西省交通建设集团公司提供担保) ========================================================================================= 鸡西市国有资产 9.9 7 推迟发行 -- AA -- 招商证券 经营管理有限公司城市地下综合管廊建设专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 西安航天城 10 7 取消发行 -- AA -- 中信证券 投资发展集团(第一期) (第3-7年末分别偿还20%本金)================================================ ========================================= 西安航天城 8 7 取消发行 -- AA -- 中信证券 投资发展集团(第二期) (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 黔南州国资营运 20 7 延迟发行 -- AA -- 华创证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次