主要国家经济指标预测--12月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月29日(四) 0700 英国Nationwide房价(较前月) 12月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +3.8% +4.4% 0900 欧元区M3货供额(年增率) 11月 +4.4% +4.4% 对家庭贷款 -- +1.8% 对非金融行业贷款 -- +2.1% 1330 美国趸售(批发)库存 11月初值 -- -0.4% 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 逆差619.9 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月24日当周 26.4 27.5 四周均值(万人) -- 26.375 续请失业金人数(万人) 12月17日当周 203.0 203.6 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.20% -0.1% (较上年同期) +1.30% +1.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月27日(二) 2350 日本工业生产 11月初值 +1.5% +1.6% 工业生产一个月预估 11月 +2.0% -- 工业生产两个月预估 +2.2% -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +1.7% -- 12月28日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 11月 1.43 -- 0900 意大利制造业企业信心指数 12月 103.5 -- 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 11月 40.659 -- 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 11月 -2.5% +0.5% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 正73 -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 11月 +4.8% +2.2% (较前月) +3.4% +1.0% 服务业产出(较前月) +0.1% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛/李春喜；审校 王颖)