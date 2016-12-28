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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--12月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值

    12月29日(四)
    0700 英国Nationwide房价(较前月)                  12月       +0.2%      +0.1%
                       (较上年同期)                             +3.8%      +4.4%
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                      11月       +4.4%      +4.4%
               对家庭贷款                                        --        +1.8%
               对非金融行业贷款                                  --        +2.1%
    1330 美国趸售(批发)库存                       11月初值       --        -0.4%
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                 11月初值       --    逆差619.9
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           12月24日当周     26.4       27.5
                四周均值(万人)                                   --       26.375
                续请失业金人数(万人)            12月17日当周    203.0      203.6
    
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)             12月      +0.20%      -0.1%
                                (较上年同期)                   +1.30%      +1.3%
 
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段       现值      预估值
 

    12月27日(二) 
    2350 日本工业生产                            11月初值       +1.5%      +1.6%
       
             工业生产一个月预估                      11月       +2.0%       --  
      
             工业生产两个月预估                                 +2.2%       --  
      
    2350 日本零售销售(较上年同期)                    11月       +1.7%       --  
      
    
    12月28日(三)
    
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                   11月       1.43        --  
     
    0900 意大利制造业企业信心指数                    12月      103.5        --  
      
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 11月     40.659        -- 
    1500 美国成屋待完成销售(较前月)                  11月      -2.5%       +0.5%
      
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   1月       正73        --  
         
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                    11月      +4.8%       +2.2%
      
                     (较前月)                                  +3.4%       +1.0%
      
             服务业产出(较前月)                                +0.1%        --  
      
    (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/李春喜；审校 王颖)
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