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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 13:45 BJT

台湾股市：收升逾1%，随亚股上扬但成交量未明显扩大

路透台北12月28日 - 台湾股市周三收升逾1%。分析师指出，今日亚洲股市尾随美股走高，台股也因而带
动上扬，不过成交量未能明显放大，仅能先以跌深反弹视之。
    
    台湾加权股价指数 收高1.01%，至9,201.40点；今日成交初值 为465.78亿台币，上交易
日修正后为337.29亿。
    
    国泰证期顾问处协理简伯仪表示，大盘无量反弹，仅能代表卖压减轻，但缺乏追价买盘，让整个反弹的架
构并不健康，应该要尽速补量站稳9,200点季线关卡，行情才能走得平稳。
    
    〞至少要回到月均量650亿台币的水准。〞他说。
    
    简伯仪认为，目前台股技术指标处于低档，且因超卖，有利于跌深反弹，今日收复9,137点半年线与季线
后，接下来要观察成交量是否有效放大，否则续航力将有限。    
    
    分析师预期，明日台股区间料在9,150-9,300点。    
    
    本地时间13:37，MSCI亚太明晟指数 涨0.52%。(完)
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