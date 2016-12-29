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亚洲 | 2016年 12月 29日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：12月29日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月29日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,769.5亿台币。    

    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。 
    --Canadian Imperial Bank of Commerce发行30年期美元计价国际板债券，金额3亿美元。
    --玉山银行发行美元计价国际板债券，金额0.9亿美元。
           
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    本提存期
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 共7,896.8亿台币，分别为： 
       12/30                 2,331.50亿台币
   2017/1/2                  1,727.00亿台币
              
        1/3                  3,838.30亿台币
              
 
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    紧缩因素：    
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 

 (记者 董永年；审校 张喜良)
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