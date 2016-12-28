《汇市简讯》美元/人民币接近八年半高位，人民币是2016年表现最差的亚币

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
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* 美元/人民币在6.9544附近徘徊，距离八年半高点6.9616不远
* 全球交易低迷令美元/人民币持稳，上日收在6.9540
* 人民币兑美元下跌了6.6%，为2016年表现最差亚币
* 表现第二差的货币是菲律宾披索，跌5.5%，印尼卢比表现出色，涨2.5%
* 汤森路透/香港交易所人民币货币指数从2015年年底的101.55跌至95.85
* 对地缘政治紧张局势加剧的担忧可能在2017年对人民币不利(完)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。