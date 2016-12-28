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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 14:15 BJT

《汇市简讯》美元/人民币接近八年半高位，人民币是2016年表现最差的亚币

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* 美元/人民币在6.9544附近徘徊，距离八年半高点6.9616不远

* 全球交易低迷令美元/人民币持稳，上日收在6.9540

* 人民币兑美元下跌了6.6%，为2016年表现最差亚币

* 表现第二差的货币是菲律宾披索，跌5.5%，印尼卢比表现出色，涨2.5%

* 汤森路透/香港交易所人民币货币指数从2015年年底的101.55跌至95.85

* 对地缘政治紧张局势加剧的担忧可能在2017年对人民币不利(完)
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