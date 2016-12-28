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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 15:05 BJT

中国货币市场：40家银行公布2017年同业存单发行计划，合计24,367亿

路透上海12月28日 - 中国平安银行等公布2017年同业存单发行计划，至此，已有40家
银行公布明年同业存单发行计划，合计规模24,367亿元人民币。    
    
     截至目前，不包括上海自贸区同业存单，今年已有507家银行公布发行计划，累计规模
90,710.6亿元人民币。 
    
    以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
    
    发行主体         发行额度      主体评级
   --------------------------------------------
    江苏银行          4,000          AAA 
    南充商行            500          AA+
    柳州银行            200          AA 
    上海银行          3,000          AAA 
    桐庐农商行           15          A+
    浙江富阳农商行       30          AA-
    江苏张家港农商行     80          AA
    江苏靖江农商行       30          AA-
    江苏盐城农商行       50          AA
    江苏溧水农商行        2          A+
    江苏长江商业银行     20          AA-
    江苏江都农商行       10          AA-
    九江银行            500          AA+
    东莞农商行          500          AA+
    营口银行            300          AA
    浙江平湖农商行       20          AA-
    吉林银行          1,200          AA+
    江苏姜堰农商行       15          AA-
    江苏如皋农商行       40          AA-
    江苏如东农商行        8          AA-
    江苏仪征农商行        5          AA-  
    江苏启东农商行       40          AA
    招商银行          5,000          AAA
    宁波鄞州农商行      300          AA
    江苏扬州农商行       20          AA-
    江苏泗阳农商行       40          AA-
    江苏射阳农商行       45          AA-
    浙江义乌农商行      120          AA 
    攀枝花市商业银行    300          AA
    抚顺银行            100          AA-
    浙江南浔农商行       50          AA-
    江苏滨海农商行       20          A+
    嘉兴银行            185          AA-
    宁波银行          2,000          AAA
    浙江萧山农商行      350          AA
    江苏南通农商行       50          AA
    浙江金华成泰农商行   20          A+
    江苏高淳农商行       12          A
    宁波通商银行        190          AA
    平安银行          5,000          AAA
   --------------------------------------------
    合计             24,367
    
    上海清算所数据显示，2015年共发行5,941只同业存单，发行面额52,975.90亿元，较20
14年8,975.60亿元的规模增加近五倍。今年1-11月同业存单累计发行14,664只，累计发行规
模为11.62万亿元，较上年全年大增逾一倍。
    
    2016年6月，银行间同业拆借中心将同业存单发行人范围，扩大至经2016年合格审慎评
估遴选的自律机制核心成员、基础成员与观察成员，机构个数由643家扩大至1,556家；10月
大额存单发行机构个数并进一步扩大至353家。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 边竞)
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