澳洲股市：收涨1%至近17个月最高收位，原材料类股领涨

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
该指数本季有望连续第三个季度上涨，创下2014年3月以来最长季度连涨纪录。
美国12月消费者信心大幅升至逾15年高位，推动美国股市上扬，也提振了此间市场的投资者人气。
澳洲矿业类股 周三收于12月中期以来最高位，受基本金属价格涨势拉动。
矿业巨头力拓 、Fortescue 和必和必拓 涨幅介于2.4%至3.5%。
黄金类股表现突出，Resolute Mining 录得四个月最大百分比升幅，因金价在强劲技术指标支撑下延续升势。
消费类股也走高，零售商Woolworths 和Wesfarmers 分别升1.9%和1.1%。(完)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。