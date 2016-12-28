澳洲股市：收涨1%至近17个月最高收位，原材料类股领涨

该指数本季有望连续第三个季度上涨，创下2014年3月以来最长季度连涨纪录。

美国12月消费者信心大幅升至逾15年高位，推动美国股市上扬，也提振了此间市场的投资者人气。

澳洲矿业类股 周三收于12月中期以来最高位，受基本金属价格涨势拉动。

矿业巨头力拓 、Fortescue 和必和必拓 涨幅介于2.4%至3.5%。

黄金类股表现突出，Resolute Mining 录得四个月最大百分比升幅，因金价在强劲技术指标支撑下延续升势。

消费类股也走高，零售商Woolworths 和Wesfarmers 分别升1.9%和1.1%。(完)