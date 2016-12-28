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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 14:46 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲股市上涨，美元涨跌不一

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* 美元/日圆涨0.1%，欧元/美元涨0.18%，澳元/美元涨0.39%，新西兰元/美元涨0.46%

* 英镑/美元升0.22%，美元/离岸人民币跌0.08%，美元/韩元升0.24%，美元/印度卢比升0.25%

* 日股日经指数微跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.57%，美国原油期货跌0.15%，伦敦期铜大涨1.49%，美国公债10年期收益率报2.56%

* 日本11月工业生产上升，企业对前景乐观

* 高通因违反竞争法被韩国当局课以8.54亿美元罚款

(完)

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(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
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