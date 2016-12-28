《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲股市上涨，美元涨跌不一

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
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* 美元/日圆涨0.1%，欧元/美元涨0.18%，澳元/美元涨0.39%，新西兰元/美元涨0.46%
* 英镑/美元升0.22%，美元/离岸人民币跌0.08%，美元/韩元升0.24%，美元/印度卢比升0.25%
* 日股日经指数微跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.57%，美国原油期货跌0.15%，伦敦期铜大涨1.49%，美国公债10年期收益率报2.56%
* 日本11月工业生产上升，企业对前景乐观
* 高通因违反竞争法被韩国当局课以8.54亿美元罚款
(完)
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(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。