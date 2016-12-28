全球金市：黄金价格扩大涨幅，技术面推动反弹势头

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
“目前我们并未看到基本面有很多强劲理由进一步推低金价。不过，在美联储12月政策会议过后，金价应该会有一定的技术性反弹，”山东黄金集团首席分析师蒋舒称。
“由于年底前仅剩几天时间，我们认为，即便反弹，力度也不会很强。”
路透技术分析师王涛认为，未来三个月现货金有望反弹至每盎司1,210美元，然后会跌向12月15日所及低位1,122.35美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量下降0.14%至823.36吨，自从美国总统大选以来持仓量已累计减少约13%。反映出了投资者的看跌立场。
其他贵金属方面，现货银 跌0.3%至每盎司15.90美元。周二上涨近1.5%。
现货铂金 涨0.5%至904.70美元；现货钯金 涨0.5%至674.47美元，前一交易日涨逾2%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/刘秀红；审校 孙茉莉/于春红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。