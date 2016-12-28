全球金市：黄金价格扩大涨幅，技术面推动反弹势头

“目前我们并未看到基本面有很多强劲理由进一步推低金价。不过，在美联储12月政策会议过后，金价应该会有一定的技术性反弹，”山东黄金集团首席分析师蒋舒称。

“由于年底前仅剩几天时间，我们认为，即便反弹，力度也不会很强。”

路透技术分析师王涛认为，未来三个月现货金有望反弹至每盎司1,210美元，然后会跌向12月15日所及低位1,122.35美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量下降0.14%至823.36吨，自从美国总统大选以来持仓量已累计减少约13%。反映出了投资者的看跌立场。

其他贵金属方面，现货银 跌0.3%至每盎司15.90美元。周二上涨近1.5%。

现货铂金 涨0.5%至904.70美元；现货钯金 涨0.5%至674.47美元，前一交易日涨逾2%。(完)

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